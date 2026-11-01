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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Sell

09:46 Uhr
Novo Nordisk Sell
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einem genaueren Blick auf die Resultate des dritten Quartals mit einem Kursziel von 240 dänischen Kronen auf "Sell" belassen. Kurzfristig ist Analyst Emmanuel Papadakis moderat konstruktiv für den Pharmakonzern, mittelfristig fundamental ist er aber vorsichtig, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Sell

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
240,00 DKK
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
36,51 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
276,00 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:46 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
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