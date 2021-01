NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novo Nordisk vor Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 330 dänische Kronen belassen. Wegen der Verwerfungen durch die Corona-Pandemie habe er seine Umsatzschätzungen für die Pharmakonzerne im Schlussquartal 2020 gesenkt, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Am entspanntesten sei er mit Blick auf Novartis und seinen bevorzugten Wert Sanofi, da die Franzosen auf dem anstehenden Kapitalmarkttag überzeugen sollten. Beim Insulinhersteller Novo Nordisk rechnet Welford dagegen mit einem schwachen Quartal - dessen Aktie steht deshalb in seiner Rangordnung ganz unten./gl/stk