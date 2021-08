NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen und Anhebung der Jahresziele auf "Underperform" mit einem Kursziel von 375 dänische Kronen belassen. Das zweite Quartal des Diabetes-Spezialisten sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anhebung des Ausblicks bezeichnete er als bemerkenswert. Die Bewertung der Aktie sei aber klar ausgereizt./ajx/he