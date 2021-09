NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 415 auf 465 dänische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Der Analyst Peter Welford hob seine Umsatzprognose für den Appetitzügler Wegovy nach dem imposanten Start in den USA deutlich über das Niveau der Markterwartungen. Er hält die Papiere der Dänen in einer am Dienstag vorliegenden Studie aber weiter für deutlich überbewertet./ag/jha/