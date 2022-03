NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nutrien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 US-Dollar belassen. Versorgungsengpässe seien in diesem Jahr das zentrale Thema im Kalimarkt, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des Ukraine-Krieges und der damit zusammenhängenden Sanktionen rechnet der Experte in seinem Basisszenario damit, dass der russische Hersteller Uralkali und der belarussische Anbieter Belaruskali ihre Produktion in den nächsten zwölf Monaten um die Hälfte zurückfahren dürften./la/jha/