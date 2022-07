NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 US-Dollar belassen. Der Düngemittelhersteller sollte einmal mehr von sehr positiven Fundamentaldaten des Marktes profitiert haben, schrieb Analyst Andrew Wong in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach dem jüngsten Kursrückgang ergebe sich nun eine Einstiegsmöglichkeit./la/he