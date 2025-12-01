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Symbol NVDA

AI Analyse

UBS AG

NVIDIA Buy

17:31 Uhr
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 280 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk des KI-Chipherstellers sei sehr stark gewesen und der Ausblick habe exakt seiner Prognose entsprochen, schrieb Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Besonders positiv sei jedoch, dass Nvidia endlich konkretere Prognosen für das Kalenderjahr 2027 geliefert habe, die auf einen Gewinn pro Aktie (EPS) von über 16 US-Dollar hindeuteten./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 08:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gguy / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Buy

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 225,72		 Abst. Kursziel*:
32,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 226,98		 Abst. Kursziel aktuell:
32,17%
Analyst Name:
Timothy Arcuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 305,63

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

17:31 NVIDIA Buy UBS AG
09:46 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
08:36 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
08:01 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
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