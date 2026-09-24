OHB Aktie
Marktkap. 3,66 Mrd. EURKGV 45,05 Div. Rendite 0,52%
WKN 593612
ISIN DE0005936124
Symbol OHBTF
AI Analyse
OHB SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 358 Euro auf "Buy" belassen. Eine
Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. Als Profiteure der staatlichen Ausgabenpolitik seien Rheinmetall, Renk und OHB seine "Top Picks" im Luftfahrt-, Raumfahrt- und Rüstungssegment./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: OHB Buy
|Unternehmen:
OHB SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
358,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
175,40 €
|Abst. Kursziel*:
104,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
179,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
99,33%
|
Analyst Name:
Chris Armstrong
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
307,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Jefferies & Company Inc.
|15.09.17
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