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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

OHB SE Buy

11:41 Uhr
OHB SE Buy
Aktie in diesem Artikel
OHB SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 358 Euro auf "Buy" belassen. Eine

Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. Als Profiteure der staatlichen Ausgabenpolitik seien Rheinmetall, Renk und OHB seine "Top Picks" im Luftfahrt-, Raumfahrt- und Rüstungssegment./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: OHB Buy

Unternehmen:
OHB SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
358,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
175,40 €		 Abst. Kursziel*:
104,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
179,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
99,33%
Analyst Name:
Chris Armstrong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
307,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu OHB SE

12:21 OHB Buy Deutsche Bank AG
11:41 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 OHB Outperform Oddo BHF
11.08.26 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
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