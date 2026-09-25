Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

OHB SE Buy

11:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB auf "Buy" mit einem Kursziel von 358 Euro belassen. Die German Corporate Conference in München habe seine Kaufempfehlung für den Anbieter von Raumfahrtsystemen untermauert, schrieb Michael Filatov am Samstag. Das Management habe ein weiteres starkes Auftragsjahr bestätigt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2026 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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