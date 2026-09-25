OHB Aktie
Marktkap. 3,72 Mrd. EURKGV 45,05 Div. Rendite 0,52%
WKN 593612
ISIN DE0005936124
Symbol OHBTF
AI Analyse
OHB SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB auf "Buy" mit einem Kursziel von 358 Euro belassen. Die German Corporate Conference in München habe seine Kaufempfehlung für den Anbieter von Raumfahrtsystemen untermauert, schrieb Michael Filatov am Samstag. Das Management habe ein weiteres starkes Auftragsjahr bestätigt./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2026 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: OHB Buy
|Unternehmen:
OHB SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
358,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
177,20 €
|Abst. Kursziel*:
102,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
179,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
99,33%
|
Analyst Name:
Michael Filatov
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
307,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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