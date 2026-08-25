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OHB Aktie

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195,60 EUR -1,40 EUR -0,71 %
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AI Analyse

Oddo BHF

OHB SE Outperform

09:06 Uhr
OHB SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
OHB SE
195,60 EUR -1,40 EUR -0,71%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Bewertung von OHB beim Kursziel von 290 Euro mit "Outperform" aufgenommen. OHB sei "die beste europäische Option im Rennen ins Weltall", schrieb Stephane Beyazian am Dienstag. Der Börsengang von SpaceX und die Pläne von US-Präsident Trump hätten den Wettlauf gerade richtig beschleunigt. OHB verdiene für sein überlegenes Wachstum auch eine Bewertungsprämie./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:51 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 17:33 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: OHB Outperform

Unternehmen:
OHB SE		 Analyst:
Oddo BHF		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
273,00 €		 Abst. Kursziel*:
6,23%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
195,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,26%
Analyst Name:
Stephane Beyazian 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
285,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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