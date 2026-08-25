OHB Aktie
Marktkap. 4,18 Mrd. EURKGV 45,05 Div. Rendite 0,52%
WKN 593612
ISIN DE0005936124
Symbol OHBTF
AI Analyse
OHB SE Outperform
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Bewertung von OHB beim Kursziel von 290 Euro mit "Outperform" aufgenommen. OHB sei "die beste europäische Option im Rennen ins Weltall", schrieb Stephane Beyazian am Dienstag. Der Börsengang von SpaceX und die Pläne von US-Präsident Trump hätten den Wettlauf gerade richtig beschleunigt. OHB verdiene für sein überlegenes Wachstum auch eine Bewertungsprämie./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:51 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 17:33 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: OHB Outperform
|Unternehmen:
OHB SE
|Analyst:
Oddo BHF
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
273,00 €
|Abst. Kursziel*:
6,23%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
195,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,26%
|
Analyst Name:
Stephane Beyazian
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
285,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu OHB SE
|09:06
|OHB Outperform
|Oddo BHF
|11.08.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.17
|OHB kaufen
|DZ BANK
|26.02.14
|OHB halten
|Commerzbank AG
|24.02.14
|OHB kaufen
|Bankhaus Lampe KG
|09:06
|OHB Outperform
|Oddo BHF
|11.08.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.17
|OHB kaufen
|DZ BANK
|26.02.14
|OHB halten
|Commerzbank AG
|24.02.14
|OHB kaufen
|Bankhaus Lampe KG
|09:06
|OHB Outperform
|Oddo BHF
|11.08.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.17
|OHB kaufen
|DZ BANK
|24.02.14
|OHB kaufen
|Bankhaus Lampe KG
|11.11.13
|OHB kaufen
|Commerzbank AG
|18.04.07
|OHB verkaufen
|Hamburger Sparkasse
|06.10.06
|OHB verkaufen
|Hamburger Sparkasse
|26.02.14
|OHB halten
|Commerzbank AG
|05.09.12
|OHB neutral
|HSBC
|05.04.12
|OHB neutral
|WestLB AG
|21.02.12
|OHB neutral
|WestLB AG
|10.02.12
|OHB neutral
|WestLB AG