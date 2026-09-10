Oracle Aktie
Marktkap. 400,87 Mrd. EURKGV 38,74 Div. Rendite 0,89%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
AI Analyse
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 290 US-Dollar auf "Buy" belassen. Beim Cloud-Service-Modell Infrastructure-as-a-Service (IaaS) habe Oracle die Wachstumserwartungen getoppt, schrieb Brent Thill am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Bei den Anwendungen in Software-as-a-Service (SaaS) sei das nicht ganz gelungen, hier sei die Entwicklung eher stabil. Die Ziele für das Geschäftsjahr 2027 habe Oracle bestätigt./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Buy
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 290,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 152,94
|Abst. Kursziel*:
89,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 159,30
|Abst. Kursziel aktuell:
82,05%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 243,43
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|13.12.22
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|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
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|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
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|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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