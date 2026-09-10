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Oracle Aktie

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Jefferies & Company Inc.

Oracle Buy

08:01 Uhr
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
139,16 EUR 6,74 EUR 5,09%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 290 US-Dollar auf "Buy" belassen. Beim Cloud-Service-Modell Infrastructure-as-a-Service (IaaS) habe Oracle die Wachstumserwartungen getoppt, schrieb Brent Thill am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Bei den Anwendungen in Software-as-a-Service (SaaS) sei das nicht ganz gelungen, hier sei die Entwicklung eher stabil. Die Ziele für das Geschäftsjahr 2027 habe Oracle bestätigt./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Buy

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 290,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 152,94		 Abst. Kursziel*:
89,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 159,30		 Abst. Kursziel aktuell:
82,05%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 243,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

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