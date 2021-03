NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 US-Dollar belassen. Um Währungseffekte bereinigt sei die Umsatzentwicklung nur stabil gewesen und die Zielsetzung einer Steigerung um 1 bis 3 Prozent damit verfehlt worden, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/gl