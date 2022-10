NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle von 85 auf 75 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Tenor auf der CloudWorld sei positiv gewesen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management des US-Konzerns müsse aber seine Begeisterung mit Zahlen untermauern./ag/nas