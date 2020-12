NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen von 61 auf 68 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des US-Softwareherstellers seien beim Umsatz wie erwartet, beim Gewinn je Aktie etwas besser ausgefallen, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt habe Oracle von seinem vergleichsweise robusten Geschäftsmodell profitiert./mf/tih