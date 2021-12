NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen von 89 auf 110 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aus dem Nichts hätten die wiederkehrenden Umsätze einen Gang hoch geschaltet, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/jha/