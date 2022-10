NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle von 70 auf 72 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Das neue Kursziel reflektiere die längerfristigen Ziele des Softwarekonzerns, schrieb Analyst Kash Rangan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dem stünden aber kurzfristiger Gegenwind und Risiken gegenüber./mis/ag