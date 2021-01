ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Orange SA angesichts der Auslagerung des ländlichen Glasfasernetzes in ein Gemeinschaftsunternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,70 Euro belassen. Der Schritt sei Teil des Ende 2019 angekündigten Strategiepakets, schrieb Analyst Giovanni Montalti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er diene der Wertschöpfung aus den Netzinvestitionen./tih/bek