NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Orange SA von 10,80 auf 10,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Einem schwierigen französischen Heimatmarkt stehe das Afrika-Geschäft des Mobilfunkers gegenüber, schrieb Analyst Stan Noel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/ag