NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Orange SA von 14,50 auf 13,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seiner positiven Haltung gegenüber dem Frankreich-Geschäft des Telekomkonzerns wirkten Bedenken bezüglich des spanischen Marktes und der Geschäftsbeziehungen zu anderen Unternehmen entgegen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/la