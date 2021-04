Aktie in diesem Artikel Orsted 139,45 EUR

0,54% Charts

News

Analysen

Orsted 139,45 EUR 0,54% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Orsted auf "Buy" mit einem Kursziel von 1285 dänische Kronen belassen. Neue Offshore-Projekte in Polen eröffneten für den Versorger Potenzial, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit seien bereits die Hälfte der für 2021 erwarteten Kapazitätserweiterungen erreicht./mf/ag