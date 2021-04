Aktie in diesem Artikel Orsted 122,15 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Orsted nach Quartalszahlen von 1285 auf 1240 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf den langsamen Jahresstart und steigende Kosten des Herstellers von Windkraftanlagen habe er seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2021 bis 2025 reduziert, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/he

