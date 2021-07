Aktie in diesem Artikel Orsted 128,95 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Orsted vor Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1155 dänischen Kronen belassen. Trotz des zu erwartenden Abflusses freier Barmittel im zweiten Quartal sollte die Nettoverschuldung gegenüber dem Auftaktquartal gesunken sein, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn der Energiekonzern habe mit der Veräußerung von Unternehmensteilen mehr eingenommen als für Zukäufe ausgegeben. Der Aktienkurs preise positive Faktoren wie Aufträge für Offshore-Windkraftanlagen aus Polen und dem US-Bundesstaat New Yersey, gesunkene Staatsanleihen-Renditen und anhaltend hohe Energiepreise noch nicht vollständig ein./gl/tih

