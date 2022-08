Aktie in diesem Artikel Orsted 108,38 EUR

-6,39% Charts

News

Analysen

Orsted 108,38 EUR -6,39% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Orsted auf "Buy" mit einem Kursziel von 980 dänischen Kronen belassen. Im Geschäft mit Offshore-Windenergie habe das Unternehmen die Erwartungen deutlich unterboten, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hierauf dürfte sich am Markt auch der Fokus richten, trotz eines angehobenen Ausblicks./bek/edh