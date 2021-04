Aktie in diesem Artikel Orsted 138,75 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted mit Blick auf einen Großauftrag für seegestützte Windenergieanlagen auf "Hold" mit einem Kursziel von 1100 dänische Kronen belassen. Es gebe Indizien dafür, dass die Dänen hieraus letztlich einen positiven Kapitalwert erlösen können, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darauf ließen die Spezifikationen der Ausschreibung für diesen Windparks schließen./bek/ag