NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 950 dänische Kronen belassen. Mit dem operativen Gewinn (Ebitda) liege der Wind- und Solarparkbetreiber unter der Markterwartung, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund hierfür sei vor allem eine Rückstellung für mögliche Gewährleistungspflichten für Kabelsicherungssysteme seegestützter Windparks gewesen./bek/la