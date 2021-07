Aktie in diesem Artikel Orsted 123,65 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Orsted nach einem Großauftrag im Offshore-Windkraftbereich in New Jersey auf "Hold" mit einem Kursziel von 890 Dänischen Kronen belassen. Das 1,2 Gigawattprojekt erscheine attraktiv, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer ersten Reaktion am Mittwoch./ck/men