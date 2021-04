Aktie in diesem Artikel Orsted 125,15 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Orsted nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 985 dänische Kronen belassen. Das erste Quartal des dänischen Energiekonzerns habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dies liege vor allem an Garantien und den damit zusammenhängenden Aufwendungen. Der nächste Impuls dürfte vom Kapitalmarkttag Anfang Juni ausgehen./mf/ck