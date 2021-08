Aktie in diesem Artikel Orsted 130,00 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Orsted nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 969 dänischen Kronen belassen. Das zweite Quartal des Windkraftkonzerns sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/edh