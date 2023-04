Bernstein Research

Orsted Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Orsted auf "Outperform" mit einem Kursziel von 975 dänischen Kronen belassen. Die Perspektiven für die Windkraftbranche blieben gut, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Märkte würden in der Regel von lokalen Anbietern dominiert. Das Risiko für europäische Hersteller in den Märkten Europas durch Konkurrenz von in China produzierten Anlagen sei überschaubar, auch da der Transport von Turbinen und Rotorblättern komplex sei. Produziert werde üblicherweise regional. Ein Engpass drohe nach 2027 indes mit Blick auf Windkraftanlagen aus See, da aus heutiger Sicht Installationsschiffe knapp werden könnten. Die Vorlaufzeit für die Produktion solcher Schiffe liege aber in der Regel bei zwei bis drei Jahren. Mit Blick auf Rohstoffe lägen die größten Versorgungsrisiken bei REE (Dysprosium) sowie Permanentmagneten (Terbium), da diese Lieferketten von China kontrolliert würden./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 21:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / 04:00 / UTC

