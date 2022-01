Aktie in diesem Artikel Orsted 98,30 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Orsted vor den Jahreszahlen von 780 auf 680 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Ahmed Farman rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem mauen Ausblick des Windenergie-Spezialisten. Im Vergleich zu anderen Branchenwerten sei die Aktie nach wie vor teuer./tih/edh