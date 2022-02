Aktie in diesem Artikel Orsted 95,86 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Orsted nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 680 dänische Kronen belassen. Der Offshore-Windspezialist sei mit seinem operativen Ergebnis (Ebitda) im vierten Quartal hinter der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsensschätzung und auch hinter seiner Erwartung zurückgeblieben, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Zielspanne für 2022 entspreche dagegen im Mittel der Konsensschätzung und liege leicht über seiner eigenen./ck/jha/