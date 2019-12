HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Aktien von Osram nach dem erfolgreichen Übernahmeangebot des österreichischen Elektronikunternehmens AMS für den Münchener Beleuchtungshersteller mit "Verkaufen" und einem Kursziel von 41 Euro eingestuft. Die Erwartung, dass AMS zum Abschluss eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages einen höheren Preis als den Angebotspreis von 41 Euro je Aktie zahlen könnte, sei hochspekulativ, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Donie empfahl Aktionären, die das Übernahmeangebot nicht angenommen haben, ihre Aktien beim derzeitigen Kursniveau über die Börse zu verkaufen. Sollte der Kurs zurückgehen, könne die weitere Annahmefrist zum Preis von 41 Euro je Aktie bis zum 24. Dezember in Anspruch genommen werden. Bei der Abwägung seien Transaktionskosten zu berücksichtigen./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2019 / 14:55 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2019 / 14:58 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.