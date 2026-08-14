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Ottobock Aktie

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58,00 EUR +0,10 EUR +0,17 %
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Marktkap. 3,71 Mrd. EUR

KGV 45,43 Div. Rendite 1,49%
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Symbol OBCKF

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Ottobock Buy

08:01 Uhr
Ottobock Buy
Aktie in diesem Artikel
Ottobock
58,00 EUR 0,10 EUR 0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ottobock von 93 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton passte seine Schätzungen für den Orthopädietechnik-Spezialisten am Freitag an den soliden Quartalsbericht an. Das geringere Kursziel begründet er mit höheren Kapitalkosten und einem niedrigeren Bewertungsmultiplikator./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 21:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ottobock Buy

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,40 €		 Abst. Kursziel*:
53,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,72%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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