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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Ottobock Buy

11:06 Uhr
Ottobock Buy
Aktie in diesem Artikel
Ottobock
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Henrik Paganetty attestierte dem Prothesenhersteller am Donnerstag ein gutes drittes Quartal. Der Endverbraucherbereich sei jedoch hinter den Wachstumsambitionen zurückgeblieben. Dies sei unter anderem auf längere Verfahren bei der Genehmigung von Erstattungen zurückzuführen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ottobock Buy

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,15 €		 Abst. Kursziel*:
92,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
89,93%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

21.10.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
15.09.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
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