Ottobock Aktie
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Marktkap. 2,97 Mrd. EURKGV 45,43 Div. Rendite 1,49%
WKN BCK222
ISIN DE000BCK2223
Symbol OBCKF
AI Analyse
Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Henrik Paganetty attestierte dem Prothesenhersteller am Donnerstag ein gutes drittes Quartal. Der Endverbraucherbereich sei jedoch hinter den Wachstumsambitionen zurückgeblieben. Dies sei unter anderem auf längere Verfahren bei der Genehmigung von Erstattungen zurückzuführen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ottobock Buy
|Unternehmen:
Ottobock
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,15 €
|Abst. Kursziel*:
92,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
89,93%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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