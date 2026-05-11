Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ottobock Hold

09:26 Uhr

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Hold" belassen. Das Wachstum des Anbieters von Orthopädie-Technik habe sich im ersten Quartal verlangsamt, schrieb Beatrice Fairbairn am Dienstag. Dennoch halte sie die Wachstumszielspanne für 2026 für erreichbar./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 04:24 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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