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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ottobock Hold

09:26 Uhr
Ottobock Hold
Aktie in diesem Artikel
Ottobock
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Hold" belassen. Das Wachstum des Anbieters von Orthopädie-Technik habe sich im ersten Quartal verlangsamt, schrieb Beatrice Fairbairn am Dienstag. Dennoch halte sie die Wachstumszielspanne für 2026 für erreichbar./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 04:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ottobock Hold

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
62,30 €		 Abst. Kursziel*:
5,94%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
63,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,10%
Analyst Name:
Beatrice Fairbairn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

12:16 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
09:26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Ottobock Buy UBS AG
07.05.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.05.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
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