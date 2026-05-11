Ottobock Aktie
Marktkap. 3,84 Mrd. EURKGV 45,43 Div. Rendite 1,49%
WKN BCK222
ISIN DE000BCK2223
Symbol OBCKF
Ottobock Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Hold" belassen. Das Wachstum des Anbieters von Orthopädie-Technik habe sich im ersten Quartal verlangsamt, schrieb Beatrice Fairbairn am Dienstag. Dennoch halte sie die Wachstumszielspanne für 2026 für erreichbar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 04:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ottobock Hold
|Unternehmen:
Ottobock
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
62,30 €
|Abst. Kursziel*:
5,94%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
63,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,10%
|
Analyst Name:
Beatrice Fairbairn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ottobock
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