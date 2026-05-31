DAX 24.912 -0,9%ESt50 6.078 -0,5%MSCI World 4.880 +0,0%Top 10 Crypto 8,6425 %Nas 27.094 +0,0%Bitcoin 57.696 +0,5%Euro 1,1622 -0,1%Öl 97,98 +2,1%Gold 4.463 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Marvell Technology A3CNLD Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73 Amazon 906866 Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht unter 25.000-Punkte-Marke -- JPMorgan schraubt ASML-Kursziel nach oben -- GameStop, Amazon, Douglas, Bitcoin, Sivers Semiconductors, Palo Alto, Marvell im Fokus
Top News
Marvell-Aktie kräftig im Plus: Neue Rekorde in Sicht - NVIDIA-Kommentar wirkt weiter nach Marvell-Aktie kräftig im Plus: Neue Rekorde in Sicht - NVIDIA-Kommentar wirkt weiter nach
SpaceX vor IPO: Welche anderen Aktien Anleger jetzt im Blick haben sollten SpaceX vor IPO: Welche anderen Aktien Anleger jetzt im Blick haben sollten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ottobock Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ottobock Aktien-Sparplan
53,00 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
finanzen.net zero
Ottobock jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 3,36 Mrd. EUR

KGV 45,43 Div. Rendite 1,49%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BCK222

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BCK2223

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol OBCKF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ottobock Hold

13:26 Uhr
Ottobock Hold
Aktie in diesem Artikel
Ottobock
53,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ottobock auf "Hold" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Ihre Zuversicht in das Potenzial des Produktportfolios und die Innovationspipeline von Ottobock sei gestärkt worden, schrieb Beatrice Fairbairn am Dienstag nach einer Fachmesse in Leipzig. Dies sollte auch mittelfristig die Wachstumsambitionen des Medizintechnik-Unternehmens stützen. Für eine konstruktivere Einschätzung sei es nach dem gerade erst erfolgten Börsengang aber noch zu früh./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 16:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ottobock Hold

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
52,80 €		 Abst. Kursziel*:
25,00%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
53,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,53%
Analyst Name:
Beatrice Fairbairn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

13:26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
20.05.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Ottobock Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Ottobock

finanzen.net Die Expertenmeinungen zur Ottobock-Aktie im Mai 2026
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich fester
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: So performt der SDAX am Donnerstagnachmittag
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX steigt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net XETRA-Handel: So steht der SDAX am Mittag
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagmittag
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX mittags steigen
EQS Group iconiq: Individualized liner from a 3D printer.
EQS Group EQS-News: Ottobock SE & Co. KGaA categorically rejects misleading allegations in short-seller report
EQS Group EQS-News: Annual General Meeting approves dividend of EUR 0.97 per share
EQS Group EQS-News: Ottobock continues strategic expansion of its Patient Care network with acquisition
EQS Group EQS-Adhoc: Ottobock SE & Co. KGaA: Ottobock acquires patient care business from Blatchford in Norway for approximately € 110 million
EQS Group EQS-News: Ottobock will be presenting innovative prosthetics and orthotics solutions at OTWorld 2026.
EQS Group EQS-News: Ottobock continues growth trajectory with significant margin increase
EQS Group World Intellectual Property Day: Ottobock builds on its leadership in innovation.
RSS Feed
Ottobock zu myNews hinzufügen