Ottobock Aktie
Marktkap. 3,36 Mrd. EURKGV 45,43 Div. Rendite 1,49%
WKN BCK222
ISIN DE000BCK2223
Symbol OBCKF
Ottobock Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ottobock auf "Hold" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Ihre Zuversicht in das Potenzial des Produktportfolios und die Innovationspipeline von Ottobock sei gestärkt worden, schrieb Beatrice Fairbairn am Dienstag nach einer Fachmesse in Leipzig. Dies sollte auch mittelfristig die Wachstumsambitionen des Medizintechnik-Unternehmens stützen. Für eine konstruktivere Einschätzung sei es nach dem gerade erst erfolgten Börsengang aber noch zu früh./ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ottobock Hold
|Unternehmen:
Ottobock
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
52,80 €
|Abst. Kursziel*:
25,00%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
53,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,53%
|
Analyst Name:
Beatrice Fairbairn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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