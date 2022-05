Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die OVB Holding AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) die Vertriebsprovisionen um 7 Prozent auf über 84 Mio. Euro gesteigert und dabei vom starken Wachstum in Osteuropa profitiert. In der Folge reduziert der Analyst sein Kursziel und nennt aber ein positives Votum.

Nach Analystenaussage sei die gute Steigerung der Vertriebsprovisionen wegen einmaliger Effekte nur zu einem kleinen Teil beim operativen Ergebnis angekommen. Demnach habe das EBIT lediglich um 2 Prozent auf 6,0 Mio. Euro zugelegt. Der Nettogewinn nach Minderheiten sei wegen Abwertungen auf den Wertpapierbestand sogar auf 3,4 Mio. Euro (Q1 2021: 4,7 Mio. Euro) zurückgegangen. Der Vorstand der Gesellschaft habe die Guidance für 2022 von 315 bis 330 Mio. Euro bei den Vertriebsprovisionen und 22 bis 25 Mio. Euro beim EBIT aber bestätigt. Nach Meinung des Analysten sei dies realistisch. Folglich erneuere er seine Schätzung von 329 Mio. Euro bei den Vertriebsprovisionen und 24,4 Mio. Euro beim EBIT. Was den Nettogewinn anbetrifft sei er vorsichtiger und erwarte 16,1 Mio. Euro (zuvor: 17,4 Mio. Euro). In der Folge senkt der Analyst sein Kursziel auf 28,00 Euro (zuvor: 30,00 Euro) und nimmt das Rating auf „Accumulate“ (zuvor: „Buy“) zurück.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.05.2022, 16:45 Uhr)



