HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,80 Euro belassen. Die Resultate lägen nahe an seinen Schätzungen, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die verwalteten Mittel des Anbieters von Immobilieninvestments seien auch im zweiten Quartal solide gewesen./bek/mis