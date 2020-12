HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Patrizia auf "Halten" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Trotz der Pandemie habe das Immobilienunternehmen das operative Ergebnis in den ersten neun Monaten leicht verbessert, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die konkretisierten Prognosen liege das Unternehmen damit nun gut im Plan./tih/ajx