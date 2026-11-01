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AI Analyse

Deutsche Bank AG

PATRIZIA SE Buy

11:16 Uhr
PATRIZIA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
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RANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Mittelfristig positiv, kurzfristig aber schwierig, so bewerte Lars Vom-Cleff am Mittwoch nach dem Zwischenbericht die Aussichten des Immobilienunternehmens./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrizia Immobilien

Zusammenfassung: PATRIZIA Buy

Unternehmen:
PATRIZIA SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,57 €		 Abst. Kursziel*:
45,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,17%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PATRIZIA SE

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