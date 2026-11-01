PATRIZIA Aktie
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Marktkap. 565,39 Mio. EURKGV 39,13 Div. Rendite 4,42%
WKN PAT1AG
ISIN DE000PAT1AG3
Symbol PTZIF
AI Analyse
PATRIZIA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
RANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Mittelfristig positiv, kurzfristig aber schwierig, so bewerte Lars Vom-Cleff am Mittwoch nach dem Zwischenbericht die Aussichten des Immobilienunternehmens./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Patrizia Immobilien
Zusammenfassung: PATRIZIA Buy
|Unternehmen:
PATRIZIA SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,57 €
|Abst. Kursziel*:
45,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,63 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,17%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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