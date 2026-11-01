Deutsche Bank AG

PATRIZIA SE Buy

11:16 Uhr

RANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Mittelfristig positiv, kurzfristig aber schwierig, so bewerte Lars Vom-Cleff am Mittwoch nach dem Zwischenbericht die Aussichten des Immobilienunternehmens./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrizia Immobilien