HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach Anhebung der Gewinnprognose auf "Halten" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Immobilienfinanzierer dürfte insbesondere von einem nicht näher bezifferten Sonderertrag aus dem ehemaligen Engagement an der österreichischen Hypo-Abwicklungsbank Heta profitieren, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/tih



Datum der Analyse: 12.07.2018



