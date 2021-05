NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Pernod Ricard von 190 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse seiner jüngsten US-Spirituosenumfrage stärkten das Vertrauen in das Portfolio des Spirituosenkonzerns, vor allem in die Aussichten für die Marke Jameson in den Vereinigten Staaten, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für den Umsatz und das Ergebnis je Aktie bis 2023./edh/ck