NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr 2021/22 auf "Buy" mit einem Kursziel von 241 Euro belassen. Analyst Olivier Nicolai aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Spirituosenhersteller. Auch wenn das Management keine quantitativen Ziele für das Wachstum des operativen Jahresergebnisses aus konzerneigener Kraft gegeben habe, seien die Aussagen während der Telefonkonferenz doch ermutigend gewesen./ck/gl