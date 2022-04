NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 241 Euro belassen. Der französische Spirituosenhersteller habe die Erwartungen deutlich und auf breiter Basis übertroffen, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das neue Unternehmensziel für das operative Gewinnwachstum aus eigener Kraft sei ermutigend./la/ck