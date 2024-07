Goldman Sachs Group Inc.

Pernod Ricard Buy

08:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Pernod Ricard von 175 auf 160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussichten der europäischen Getränkehersteller auf dem wichtigen US-Markt seien verhalten, was bis ins kommende Jahr hinein Bestand haben könnte, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei Pernod Ricard sieht er derweil die geringste Abhängigkeit vom US-Markt. Das Engagement in Indien und Europa wertet Nicolai zwar als attraktiv. Ein kurzfristiger Kurstreiber sei dieses aber nicht./gl/tih

