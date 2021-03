NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pernod Ricard vor den am 22. April erwarteten Umsatzzahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Das Wachstum dürfte sich in das dritte Geschäftsviertel 2020/21 hinein beschleunigt haben, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der Qualität und erwarteten mittelfristigen Geschäftsentwicklung hält er die Aktie des Spirituosenherstellers nicht für zu teuer./mf/ck