NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard vor Geschäftszahlen im September von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenhersteller werde das laufende Geschäftsjahr mit einem starken Gewinnwachstum aus eigener Kraft beendet haben, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Montag vorliegenden Studie. Im kommenden Geschäftsjahr könne das Ertragswachstum stärker ausfallen als bislang erwartet./bek/la