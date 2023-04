Jefferies & Company Inc.

Pernod Ricard Buy

16:06 Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pernod Ricard vor Quartals-Umsatzzahlen des Spirituosenherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Seine Schätzung für die Erlösentwicklung aus eigener Kraft liege ein wenig unter der Konsensprognose, doch mit Blick auf das Geschäftsjahr lägen seine Umsatz- und operativen Ergebniserwartungen (Ebit) etwa in deren Rahmen, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die attraktive Balance zwischen der Umsatzentwicklung und der steigenden Kostensensibilität sowie die zunehmende Ausrichtung auf den Online-Handel sprächen weiter für die günstig bewertete Aktie./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / 03:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 03:42 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com