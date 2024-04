Jefferies & Company Inc.

Pernod Ricard Buy

15:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Quartals-Umsatzzahlen des Spirituosenherstellers von 190 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftsentwicklung sei an einem Wendepunkt angelangt, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch er gehe nun von einer langsameren Erholung von organischem Umsatz und operativem Ergebnis (Ebit) als bisher aus. Der Aktienkurs spiegele das indes schon wider. Mangels kurzfristiger Kurstreiber gebe es nun für Investoren mit einem längeren Anlagehorizont eine attraktive Einstiegsgelegenheit./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 07:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 07:47 / ET

