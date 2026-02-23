DAX 24.992 -1,1%ESt50 6.114 -0,3%MSCI World 4.513 -0,1%Top 10 Crypto 8,2480 -2,5%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.705 -1,9%Euro 1,1776 -0,1%Öl 71,95 +0,6%Gold 5.180 -0,9%
Pernod Ricard Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Pernod Ricard Buy

08:21 Uhr
Pernod Ricard Buy
Pernod Ricard S.A.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Pernod Ricard von 99,10 auf 97,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der aus eigener Kraft erwirtschaftete Umsatz habe die Markterwartung unterboten, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Montagabend in seinem Resümee zu den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal. Besonders in der Absatzregion Amerika sei der Spirituosenhersteller hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Im zuletzt stark gefallenen Aktienkurs sei bereits viel Negatives eingepreist./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

